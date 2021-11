Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A polémica decisão do tribunal de Bombaím de não considerar agressão sexual se não existir contacto “pele com pele” foi esta quinta-feira revertida pelo Supremo Tribunal indiano. Em causa estava a condenação a três anos de prisão de um homem que apalpou os seios de uma menina de 12 anos. A mais alta instância judicial da Índia concluiu que os tribunais devem analisar a intenção sexual e não se houve ou não contacto físico.

O raciocínio do tribunal de Mumbai “banalizou, legitimou e normalizou insensivelmente um comportamento que mina a dignidade das crianças”, disse Ravindra Baht, do coletivo de juízes, citado pelo Indian Express.

O procurador-geral da Índia, K.K. Venugopal, já tinha descrito a decisão do tribunal de primeira instância como “ultrajante” e “muito perturbadora”, não tendo respeitado a Lei da Proteção de Crianças contra Crimes Sexuais (POCSO). Referiu ainda que se não fosse revertida, abriria “um precedente perigoso”, ao Indian Express.

Se amanhã, uma pessoa usar um par de luvas cirúrgicas e tocar no corpo todo de uma mulher, não será punida por agressão sexual se seguirmos a ordem de ideias deste julgamento”, prosseguiu.

O site jurídico Live Law também se pronunciou sobre o assunto, afirmando que “restringir o significado das expressões “toque” e “contacto físico” a “contacto pele com pele” não seria só uma interpretação restrita, como levaria a uma interpretação absurda do sucedido“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso deu-se em dezembro de 2016: a mãe da criança alegou que um homem de 39 anos atraiu a filha de 12 para a sua casa com o pretexto de lhe dar uma goiaba, onde lhe apalpou os seios e tentou despir. Presente a julgamento num tribunal de primeira instância, o homem foi condenado a três anos de prisão, no quadro do POCS.

Mas a 12 de janeiro deste ano, a juíza Pushpa Ganediwala, do tribunal de segunda instância de Bombaím, decidiu que tocar sem tirar a roupa não é agressão sexual, refere o India Today. Condenou-o antes a um ano de prisão por abuso sexual, invocando ainda a proporcionalidade do crime à pena: “É o princípio básico da jurisprudência penal que a punição por um delito seja proporcional à gravidade do crime”, escreveu.

A decisão gerou uma onda de indignação, com ativistas e especialistas jurídicos a descreverem o veredito como “inaceitável” e a temer que desencorajasse as crianças a denunciarem abusos, num país onde são muito comuns. Só no ano passado, a agência governamental para o crime registou 43.000 crimes segundo a Lei POCSO — uma média de um caso a cada 12 minutos.

O procurador-geral da Índia recorreu imediatamente, tal como a Comissão Nacional para as Mulheres e o Estado de Maharashtra. A 27 de janeiro o Supremo Tribunal suspendeu esta decisão enquanto reavaliava o caso. E, esta quinta-feira, decidiu em sentido contrário: o acusado vai cumprir a pena de três anos de prisão estabelecida pelo tribunal de primeira instância.