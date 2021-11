Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Julius Jones esteve 20 anos no corredor da morte, numa prisão do Oklahoma, após ter sido declarado culpado pela morte de um homem. A escassas horas de lhe ser administrada uma injeção letal, o governador do estado norte-americano decidiu mudar a sua pena, passando-a para prisão perpétua.

“Após uma consideração piedosa e ter reavaliado os materiais apresentados por ambos os lados, determinei alterar a pena de Julius Jones para prisão perpétua sem a possibilidade de prisão condicional”, escreveu esta quinta-feira o governador republicano do Oklahoma, Kevin Stitt, na sua conta pessoal do Twitter.

After prayerful consideration and reviewing materials presented by all sides of this case, I have determined to commute Julius Jones’ sentence to life imprisonment without the possibility of parole.https://t.co/fLsnYnxInw — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) November 18, 2021

De acordo com a CNN, a decisão do governador surge após uma recomendação do organismo judicial de Oklahoma, que aconselhou que a sentença de Julius Jones fosse reduzida para prisão perpétua com hipótese de liberdade condicional, algo que foi rejeitado pelo líder do estado norte-americano.

Uma multidão aplaudiu a deliberação de Kevin Stitt às portas do capitólio do Oklahoma. O caso tornou-se bastante reconhecido na opinião pública norte-americana após um documentário produzido por Viola Davis e divulgado no canal de televisão ABC, em 2018. Depois disso, personalidades como Kim Kardashian ou vários atletas ligados às equipas de futebol do Oklahoma saíram em defesa da revogação da pena de morte de Julius Jones.

Reaction from the crowd at the Capitol today as they learn #JuliusJones’ sentence is commuted to life without the possibility of parole by @GovStitt. @TheOklahoman_ pic.twitter.com/w5Ns1LvE2e — JaNae Williams (@janaebwilliams) November 18, 2021

Amanda Bass, a advogada de Julius Jones, saudou a decisão, salientando aquilo que diz ser um “passo importante para a restauração da fé no sistema criminal, garantindo que o Oklahoma não executa um homem inocente”. “Estamos gratos que o governador tenha impedido um erro irreparável”, ainda que sublinhe que a possibilidade de liberdade condicional devesse prevalecer.

Acusado de matar Paul Howell em 1999 durante um assalto a um carro, Julius Jones está preso desde 2002. A família continua a acreditar na sua inocência, argumentando que apenas foi declarado culpado por “falhas fundamentais” na justiça norte-americana, citando preconceito racial e má conduta dos procuradores.

“Eu não matei [Paul] Howeel. Eu não participei, de nenhuma alguma, no seu homicídio; e a primeira vez que o vi foi na televisão quando a sua morte estava a ser divulgada”, escreveu Julius Jones, numa carta a que a BBC teve acesso.

Por seu turno, a família de Paul Howell reconhece que a decisão do governador foi “difícil”, mas que se conforta pelo facto de “a deliberação afirmar a culpa de Julius Jones e que ele não deverá ser elegível para ficar em liberdade condicional”.