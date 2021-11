Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Florêncio Almeida, presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), escolheu Carlos Nande Filipe para o representar no processo que levou à detenção da mulher de João Rendeiro, pelos crimes de descaminho e branqueamento. Este advogado tem, há cerca de 20 anos, como cliente a própria ANTRAL. E, além do presidente, defende também a mulher de Florêncio, o filho e a nora, todos eles alvos na investigação.

Neste inquérito, aberto em inícios de outubro — quando a RTP noticiou que João Rendeiro tinha vendido quatro imóveis ao presidente da Antral, Florêncio Almeida —, só Maria de Jesus Rendeiro foi detida, acabando por ficar em prisão domiciliária. No entanto, os inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção apreenderam vários documentos que podem vir a mudar a situação processual da família de Florêncio Almeida.

Isto, porque dos quatro imóveis que Florêncio comprou a Rendeiro — e que pertenciam à sua família — dois foram doados ao seu filho, também com o mesmo nome. Estes dois imóveis doados acabaram vendidos. E Florêncio Almeida, filho, acabaria por adquirir depois, em 2020, um apartamento na Quinta do Patiño, em Alcabideche (onde vivem os Rendeiro), do qual vendeu o direito de usufruto à mulher do ex-banqueiro. O filho daquele que é conhecido pelo Rei dos Táxis é motorista de Rendeiro há mais de uma década. Por serem casadas, os nomes das mulheres de Florêncio pai e filho estão também envolvidos nos negócios.

O principal cliente do advogado Carlos Nande Filipe é a Antral — basta uma busca na internet para o perceber. No entanto, apurou o Observador, Carlos Nande Filipe tem tido outros processos em mãos, apesar de ser um advogado pouco mediático.

Advogado de Rendeiro participou em ato privado da família Florêncio: a escritura de doação de uma casa que foi de Rendeiro

Mas a relação com a ANTRAL não se fica por aqui. Assim que a venda dos imóveis a Florêncio de Almeida foi tornada pública e, logo de seguida, a polícia percebeu que havia obras de arte em falta na casa dos Rendeiro, um outro advogado entrou num processo-crime que até já tinha sido julgado — aquele em que Rendeiro foi condenado a dez anos de cadeia e ao qual comunicou não pretender regressar a Portugal. Trata-se do advogado Abel Marques, secretário geral da ANTRAL desde 2014, que tem a sociedade de advogados Abel Marques & Associados.

Abel Marques juntou-se à defesa de Rendeiro até então assegurada apenas por Joana M. Fonseca e Joana Cunha D’ Almeida. A procuração foi assinada já com Rendeiro dado como desaparecido, embora tenha a assinatura do antigo banqueiro — o que suscitou uma referência da juíza que tem feito tudo para localizar o paradeiro do arguido. Estes três advogados asseguram também a defesa de Maria de Jesus Rendeiro no processo crime pelo descaminho e branqueamento.

Antes de Abel Marques entrar no processo, o advogado Carlos do Paulo teve uma passagem relâmpago no caso — que lhe valeu algumas aparições públicas. Antes dele outros advogados bem mais conhecidos da praça ocuparam o mesmo lugar na defesa: José António Barreiros, que renunciou ao mandato, José Miguel Júdice, João Medeiros e Paulo Farinha Alves, que estava presente na vivenda da Quinta do Patiño quando a Polícia Judiciária aprendeu, há mais de dez anos, mais de 100 obras de arte de Rendeiro — na sequência de decisão judicial, a mulher do ex-banqueiro ficou como fiel depositária das obras.

Abel Marque foi consultor jurídico da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) entre 1991 e 2002, passando depois a secretário-geral da associação — cargo que ocupou até 2014. Desde esse ano que é secretário geral da ANTRAL.

Mesmo como secretário-geral da ANTRAL, e mantendo a sua sociedade de advogados que abriu ainda na década de 80, interveio num ato privado do presidente da ANTRAL: foi ele que em setembro de 2018 pediu uma cópia certificada de uma escritura celebrada um mês antes. Nessa escritura Florêncio Plácido Almeida e a mulher Dolores Correia doavam ao filho Florêncio, motorista de Rendeiro, o prédio com os números 37 e 39 da Rua Silva Carvalho, em Campo de Ourique, Lisboa. Essa casa tinha sido vendida três anos antes por João Rendeiro ao conhecido “Rei dos Táxis” por 350 mil euros (num momento em que o antigo banqueiro vendeu outro imóvel em Campo de Ourique e dois prédios rústicos em Murtosa). A mesma casa foi depois vendida pelo filho de Florêncio à empresa Turtle Quotidian, gerida por um cidadão francês, por 1, 470 milhões de euros.

O Ministério Público suspeita que estes negócios possam ter sido uma forma de João Rendeiro proteger o seu património do Estado e dos lesados do BPP.