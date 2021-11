Comecemos com uma questão que poderia ser considerada verdade universal: quem é que nunca percorreu o mesmo caminho de sempre, chegou ao destino, e deu por si a pensar que não se lembrava dos quilómetros que percorreu, seja a pé ou de carro ou, melhor ainda, no lugar do pendura? A repetição pode ser confortável em tudo: no fundo, basta ligar o piloto automático interior e fazer o mesmo de sempre – já temos tanta coisa em que pensar durante os dias todos, que sabe bem, e facilita-nos a vida, deixarmo-nos levar pelo mais óbvio.

Mas será que este automatismo nos deixa mais felizes?

Certamente que o seu dia se torna mais interessante quando uma situação inesperada lhe troca as voltas: outra verdade universal.

Basta fazer uma lista mental para descobrir, dentro de poucos minutos, as áreas da sua vida em que pode implementar novos hábitos, testar novas atitudes. Não temos o tempo necessário para dissertar ao pormenor sobre a importância da auto-avaliação, mas uma coisa é certa: isto do “Snegel” cumpre todos os requisitos para tornar a sua vida menos automatizada e as suas escolhas alimentares mais divertidas e prazerosas.

Não sabe ainda o que é um Snegel? Ai, ai. Se o conceito estivesse escrito em pedra e num dicionário, a descrição que o acompanharia seria algo como “Snegel = ‘snack’ + ‘bagel’, estilo de refeição versátil que proporciona momentos de criatividade e de alegria gustativa”.

É isso mesmo que lhe propomos, tal como nesta pseudo-definição: que troque as refeições habituais, por outras, à base de um bagel: bem mais divertido, apetitoso e diversificado.

Este snack é para todas as horas do dia: durante o pequeno almoço, coloque de lado o típico pão de forma e adira ao bagel, um pequeno pão em forma de anel, tradicionalmente feito de massa de farinha de trigo fermentada, com uma côdea estaladiça, e junte guacamole, rúcula e ovo estrelado.

Deixe-se conquistar pela versatilidade desta opção, com ou sem sementes, e faça um esforço para desligar o piloto automático: esqueça a salada de sempre e opte por um Snegel com hummus, salmão fumado, alface e cebola caramelizada num destes almoços – é rápido, ligeiro mas nutritivo. Para o lanche? Ora, as barras de cereais já eram. Um Snegel com manteiga de amendoim e banana às rodelas ou até queijo creme e cebolinho enche muito mais o olho. E a versão ‘jantar’, pergunta o leitor? Um Snegel com hummus de beterraba e carne assada, por exemplo. Um Snegel pode ser a sobremesa ideal se for acompanhado de um creme de chocolate e avelãs (experimente com morangos por cima) ou uma ceia à antiga se o torrar e barrar com manteiga (outra dica: colocar oregãos por cima faz toda a diferença).

Para trazer mais equilíbrio à sua vida, a marca Bimbo tem à disposição dos consumidores deliciosos e nutritivos bagels, com e sem cereais: uma alternativa prática para todas as refeições do dia a dia.

Agora não há volta a dar. Espalhe o conceito por aí, contamos consigo para alegrar as barrigas deste país. Uma dica final: torradinho fica melhor.