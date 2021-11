Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma ameaça de bomba no aeroporto de Corunha, num voo de Bilbao que se dirigia para a Corunha, obrigou à ativação de um plano de emergência esta sexta-feira.

A companhia aérea Volotea anunciou no Twitter que o voo teve de aterrar de emergência às 07h25 da hora local (06h25 em Portugal) devido à ameaça, que foi comunicada aos serviços do 112 de Bilbao. 105 pessoas e 6 membros da tripulação do voo tiveram de ser retirados do avião, e não há registo de quaisquer ferimentos, segundo a companhia.

Volotea informa de que el vuelo V7 3538 que cubre la ruta BIO-LCG ha aterrizado de emergencia a las 7.25h. hora local en el aeropuerto de A Coruña (LCG) de emergencia por amenaza de bomba a bordo. — Volotea (@volotea) November 19, 2021

En el avión viajaban 105 personas a bordo y 6 miembros de la tripulación, que ya han desembarcado con normalidad en el aeropuerto de A Coruña (LCG), siguiendo con el protocolo de emergencia. Todos los pasajeros se encuentran en perfecto estado. — Volotea (@volotea) November 19, 2021

O incidente foi confirmado pela AENA, operadora dos aeroportos de Espanha, que afirmou, também no Twitter, que a ameaça de bomba obrigou à ativação do plano de emergência, e disse que o aeroporto continua em funcionamento, apesar dos condicionamentos causados pelo incidente.

