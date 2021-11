A balança comercial registou em setembro um défice de 276,48 milhões de euros, ainda assim melhor do que o défice de 314,76 milhões de euros de setembro de 2020, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.

Já em setembro de 2019 a balança comercial (que agrega exportações e importações de bens e serviços) tinha apresentado um excedente de 438,9 milhões de euros.

De acordo com as estatísticas do banco central, conhecidas esta sexta-feira, em setembro face ao mesmo mês de 2020, as exportações de bens cresceram 11,5% para 5.402 milhões de euros, mas menos do que o crescimento de 17,8% das importações para 6.897,5 milhões de euros. Contudo, em ambos os casos, diz o Banco de Portugal, “os valores foram superiores aos registados antes da pandemia (2019)”.

Já as exportações de serviços, face a setembro de 2020, aumentaram 56,8% para 2.953,7 milhões de euros e as importações de serviços 46,1% para 1.734,8 milhões de euros.

Contudo, nas exportações de serviços o valor é ainda inferior ao observado antes da pandemia, enquanto nas importações o valor já superou o de setembro de 2019, refere o Banco de Portugal.

A balança de viagens e turismo teve em setembro um saldo de 847 milhões de euros, acima dos 498 milhões de euros de período homólogo de 2020, mas abaixo dos 1.519 milhões de euros de 2019.

As exportações e as importações de viagens e turismo cresceram, respetivamente, 66,7% e 60,6%, por comparação a setembro de 2020. Ainda assim, segundo o banco central, as exportações e as importações de viagens e turismo em setembro de 2021 correspondem a 65,3% e 93,6% dos respetivos valores observados em setembro de 2019.

Quanto ao saldo acumulado da balança corrente e de capital, até setembro foi registado um excedente de 928 milhões de euros, o que compara com o défice de 274 milhões de euros do período homólogo de 2020.

O saldo da balança de corrente e de capital corresponde à soma de todas as transações dos residentes em Portugal com exterior, pelo que sendo o saldo positivo Portugal tem capacidade de financiamento sobre o exterior.