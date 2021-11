Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 2.371 casos de Covid-19, sendo já o terceiro dia consecutivo que os casos superam a barreira dos dois milhares. O R(t) voltou a aumentar no continente situando-se nos 1,18 (o maior valor desde 23 de junho), enquanto em termos nacionais se manteve inalterado face à última quarta-feira. A incidência, por sua vez, voltou a disparar e não estava tão alta desde meados de setembro.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira, reportaram-se mais cinco óbitos. Quatro homens (dois entre os 70 e os 79 anos e dois com mais de 80 anos) e uma mulher (com mais de 80 anos) morreram nas últimas 24 horas. Em termos regionais, duas das mortes ocorreram na região Centro, uma no Norte, uma em Lisboa e Vale do Tejo e uma na região autónoma da Madeira.

A incidência aumentou de forma acentuada face ao último levantamento de quarta-feira. Neste momento, está nos 191,2 casos por 100 mil habitantes em termos nacionais, estando o valor ligeiramente mais baixo no continente (190,9 infeções por 100 mil habitantes). O R(t) também subiu para 1,18 em Portugal continental (na quarta-feira era de 1,17), enquanto nacionalmente se manteve nos 1,17.

Na matriz de risco divulgada pela DGS, Portugal manteve-se no vermelho, aproximando-se cada vez mais do limiar dos 240 casos por 100 mil habitantes.

Em termos da distribuição de casos por regiões, Lisboa e Vale do Tejo concentrou 38% (900 contágios), seguindo o Norte com 25% (592) e o Centro com 19% (458). Nas restantes zonas, o Algarve reportou 225 infeções, o Alentejo 91, a região autónoma da Madeira 63 e a região autónoma dos Açores 42.

Nas últimas 24 horas, os internamentos voltaram a subir. Deram entrada na enfermaria mais cinco pessoas, sendo já o 13.º dia consecutivo em que se regista um aumento. Já o número de doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI), depois de dois dias de descida, cresceu, estando mais sete utentes internados nestas alas.

Recuperaram da doença 1.230 pessoas, havendo mais 1.136 casos ativos. A DGS deu conta ainda de mais 2.628 contactos em vigilância. Desde o início da pandemia, contabilizaram-se 1.117.451 casos de Covid-19, tendo recuperado da doença 1.056.880 pessoas. Totalizam-se ainda 18.300 óbitos resultantes de complicações da doença.