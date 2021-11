Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Covid-19 é cerca de três vezes menos agressiva quando comparada com o ano anterior, ainda que exista o risco de o país chegar ao Natal com uma média diária a rondar os 6 mil novos casos se o crescimento da curva não for reduzido, escreve esta sexta-feira o Jornal de Notícias (link para assinantes).

O diário cita os cálculos feitos pelo matemático Carlos Antunes que integra a equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que tem colaborado com as autoridades de saúde no combate à pandemia. Ainda assim, o país assiste à duplicação de casos a cada 15, 20 dias.

Atualmente, nas Unidades de Cuidados Intensivos estão 5% dos casos, quando há precisamente um ano eram 15%. Já os internamentos dizem respeito a 1,3% dos casos ativos, uma diferença significativa face a novembro de 2020, quando em causa estavam 3,9% dos casos. A justificação está relacionada com a taxa de vacinação de 86%.

No que toca à mortalidade, 85% das pessoas têm mais de 70 anos — na faixa etária dos 70 aos 79 anos contam-se 13 óbitos por cada 1.000 casos, sendo que há um ano a proporção era de 32 para 1.000; nos maiores de 80 anos são 35 óbitos por cada 1.000 infeções e, em 2020, eram 70/1.000 (ainda nesta faixa etária, a taxa de incidência está nos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, sendo expectável que não suba).

Apesar da menor severidade, o país pode entrar em risco elevado já na próxima semana, isto numa altura em que a DGS anuncia novas medidas que alargam as recomendações relativas à segunda dose a uma percentagem maior da população. Para esta sexta-feira está marcada uma reunião no Infarmed para avaliar a situação pandémica em Portugal.