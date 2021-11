DGS. Incidência cumulativa cresceu em mais de 75% dos concelhos, incluindo em Lisboa e Porto. Veja o mapa

Marvão e Pampilhosa da Serra continuam no nível de risco de infeção extremamente elevado e subiram a incidência cumulativa (a 14 dias) em relação à semana anterior. Mora e Murça entraram também no nível de risco extremamente elevado, subindo diretamente do nível elevado. Os quatro concelhos são considerados territórios de baixa densidade (onde o aumento de casos numa população pequena tem grandes reflexos na incidência cumulativa).

De acordo com os intervalos de categorias definidos pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), os 308 concelhos do país dividem-se por:

4 concelhos no nível extremamente elevado — acima de 960 casos por 100 mil habitantes — mais dois do que na semana passada;

— acima de 960 casos por 100 mil habitantes — mais dois do que na semana passada; 19 concelhos no nível muito elevado — entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes — mais 11 do que na semana passada;

— entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes — mais 11 do que na semana passada; 70 concelhos no nível elevado — entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes — mais 32 do que na semana anterior;

— entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes — mais 32 do que na semana anterior; 96 concelhos no nível moderado — entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes — mais oito do que na semana passada;

— entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes — mais oito do que na semana passada; 119 concelhos no nível baixo — abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes — menos 53 do que na semana passada.

Lisboa e Porto no nível de risco elevado

Os 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa subiram a incidência cumulativa, com as maiores subidas registadas em Almada e Lisboa. No caso de Lisboa, foi o suficiente para subir do nível moderado para elevado. Amadora, Montijo, Oeiras, Seixal, Sesimbra e Sintra ultrapassaram a linha vermelha dos 120 casos por 100 mil habitantes, subindo do nível baixo para moderado. Concelhos Incidência a 17.Nov Incidência a 10.Nov Alcochete 206 191 Almada 225 126 Amadora 121 72 Barreiro 237 171 Cascais 201 172 Lisboa 250 167 Loures 106 79 Mafra 100 82 Moita 185 125 Montijo 164 98 Odivelas 108 68 Oeiras 154 109 Palmela 176 128 Seixal 150 91 Sesimbra 156 96 Setúbal 172 130 Sintra 141 102 Vila Franca de Xira 107 63 Quase todos os concelhos da área metropolitana do Porto aumentou a incidência — à exceção de Arouca, que ainda assim se mantém no nível elevado. Vale de Cambra, Espinho e Santa Maria da Feira foram os concelhos com maiores subidas na incidência cumulativa. Porto e Vale Cambra subiram os dois do nível moderado para o nível elevado. Já os concelhos de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vila Nova de Gaia, ultrapassaram a linha vermelha dos 120 casos por 100 mil habitantes, subindo do nível baixo para moderado. Concelhos Incidência a 17.Nov Incidência a 10.Nov Arouca 286 315 Espinho 187 88 Gondomar 130 83 Maia 135 115 Matosinhos 124 80 Oliveira de Azeméis 173 123 Paredes 50 42 Porto 242 152 Póvoa de Varzim 105 91 Santa Maria da Feira 189 93 Santo Tirso 87 80 São João da Madeira 181 109 Trofa 104 81 Vale de Cambra 288 174 Valongo 106 76 Vila do Conde 105 61 Vila Nova de Gaia 158 96

Nas ilhas, há sete concelhos no nível elevado e nova no nível moderado