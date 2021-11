Ilibado o adolescente que matou duas pessoas com tiro de espingarda numa manifestação antirracismo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kyle Rittenhouse, o adolescente que enfrentava prisão perpétua por ter matado duas pessoas com uma espingarda numa manifestação contra o racismo nos Estados Unidos em 2020, foi ilibado de todas as acusações de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e conduta imprudente. O veredito chegou depois de três dias e meio de deliberação do júri, que considerou que Kyle Rittenhouse tinha agido em legítima defesa.

O indivíduo, atualmente com 18 anos (tinha 17 no dia do ataque) entrou numa manifestação em Kenosha (estado de Illinois) contra a violência policial — organizada após o caso de Jacob Blake, um negro alvejado sete vezes nas costas por um agente branco — e disparou uma espingarda semiautomática. O caso reacendeu o debate sobre o acesso de crianças e jovens a armas nos Estados Unidos.

O adolescente argumentou que matou Joseph Rosenbaum, 36 anos, porque este o começou a seguir e fez um gesto para tentar alcançar a espingarda que trazia nas mãos. Com receio de ser morto por Joseph Rosenbaum com a própria arma, decidiu tirar-lhe a vida primeiro.

O adolescente também argumentou que matou um segundo indivíduo, Anthony Huber, 26 anos, porque o manifestante o tinha agredido com um skate no pescoço e cabeça. Uma terceira pessoa, Gaige Grosskreutz, de 28 anos, ficou ferida, atingida por um tiro que, na versão de Kyle Rittenhouse,também aconteceu em legítima defensa por o homem lhe ter apontado com outra arma.