Um incêndio na Marina de Cascais consumiu e afundou 4 barcos na madrugada desta sexta-feira, não causando quaisquer feridos, confirmou ao Observador o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

As autoridades foram alertadas para o incêndio às 03h40 da madrugada, e 29 operacionais de vários meios — Bombeiros de Cascais, Carcavelos, Alcabideche e Parede, Polícia Marítima e PSP — e 10 veículos foram destacados para o local, avançou o Correio da Manhã. O incêndio entrou em fase de rescaldo às 06h50.

A causa do incêndio, que começou numa embarcação e, devido ao vento forte, alastrou-se para as outras três, não foi ainda determinada, disse à Rádio Observador o capitão do Porto de Cascais. Paulo Agostim acrescentou ainda que os mergulhadores forenses da Polícia Marítima estão a investigar o local, de forma a tentar apurar o que provocou o incêndio, determinar os danos ambientais causados pelo fogo, e retirar os destroços. A circulação no pontão da Marina está interditada, adiantou o capitão.