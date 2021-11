Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num universo de quase nove milhões de indivíduos com esquema vacinal completo há mais de 14 dias, um total de 66.343 pessoas testou positivo à Covid-19. Em termos percentuais, apenas 0,7% dos inoculados contraíram a doença, de acordo com o relatório Linhas Vermelhas divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral (DGS) em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Dentro desses 66.343 casos em vacinados, registaram-se 467 óbitos, dos quais 73,9% em pessoas com mais de 80 anos, lendo-se no relatório que o “risco de morte é 1,5 a 4 vezes menor nas pessoas com vacinação completa do que nas pessoas sem esquema vacinal completo”. Contudo, durante o mês de outubro, 80% das mortes ocorreram em indivíduos completamente vacinadas.

Nas hospitalizações, e usando dados de agosto, a DGS e o INSA destacam que o “risco de hospitalização é aproximadamente duas a cinco vezes inferior aos não vacinados”. Simultaneamente, verifica-se um aumento do risco de internamento em inoculados, principalmente nos grupos etários dos 70 aos 79 anos e naqueles que têm mais de 80 anos.

O documento revela também a efetividade das vacinas contra a Covid-19 em população com 30 ou mais anos. Os inoculados rondam os 55% de eficácia a lidar com a infeção sintomática em praticamente todos as faixas etárias, ao passo que — no que concerne aos óbitos —, as percentagens variam, prevenindo 100% das mortes nas pessoas entre os 30 e os 49 anos, mas apenas 77% na faixa etária mais avançada (mais de 80 anos).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste momento, a pandemia apresenta, em Portugal, uma “intensidade moderada, com tendência crescente a nível nacional”. A incidência de infeções por 100 mil habitantes apresenta um padrão “fortemente crescente“. As regiões que mais subiram comparativamente à semana passada foram o Alentejo e o Algarve (ambas com um crescimento de 69 pontos percentuais), enquanto a região Centro e a algarvia apresentam já uma incidência “acima do limiar de 240 casos por 100 mil habitantes”.

“Há uma tendência crescente da incidência cumulativa a 14 dias em todos os grupos etários. O grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu ao grupo das crianças com menos de 10 anos (298 casos por 100 000 habitantes), que não são elegíveis para vacinação”, lê-se no relatório, que também dá conta que o grupo com mais de 80 anos reporta uma “tendência estável”, eventualmente “fruto de proteção conferida pela cobertura crescente com dose de reforço das vacinas contra a Covid-19”.

Contudo, no grupo etário com mais de 65 anos, a incidência está acima do “valor superior aos 120 casos por 100 mil habitantes”, o que significa uma “gravidade elevada” — sendo que a variação deste indicador “apresentou uma tendência fortemente crescente”.

R(t) sobe em todas as regiões, menos no Centro

Em praticamente todas as regiões, o rácio de transmissibilidade — R(t) — aumentou comparativamente à semana passada. No Alentejo, o indicador está nos 1,29, no Algarve nos 1,25 e no Norte nos 1,20. Apenas na região Centro o R(t) baixou para 1,16.

Relativamente ao número de camas ocupadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), existe uma “tendência estável”, embora se tenha registado — na última semana — um “número crescente de doentes internados”. Em termos médios, 28% das alas em UCI estão ocupadas — à exceção do Centro, cujo nível de alerta se situa nos 62%.

“O grupo etário com maior número de casos de Covid-19 internados em UCI é o dos 60 aos 79 anos (50 casos neste grupo etário a 17 de novembro), sendo o único grupo etário onde se observa uma tendência crescente a partir das primeiras semanas de outubro”, indica o documento.

A proporção de positividade encontra-se acima do limiar de 4%, estando com “tendência crescente”.