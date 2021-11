Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As primeiras semanas da pandemia de Covid-19 foram reconstruidas por Michael Worobey, um cientista conhecido por investigar origens de vírus, com o estudo publicado esta quinta-feira na Science a somar mais evidências de que o vírus em causa terá passado de animais infetados para humanos ao invés de ter surgido em ambiente de laboratório.

Worobey conclui que o mercado de animais vivos em Wuhan é provavelmente o local de origem da pandemia, escreve o The Wall Street Journal. O biólogo evolutivo da Universidade do Arizona, que teve acesso a dados genéticos, relatórios e relatos dos primeiros pacientes, explica que a maioria dos casos de Covid-19 conhecidos em dezembro de 2019 tinha uma ligação direta ou indireta ao mercado: 10 dos 19 primeiros pacientes avaliados por médicos em hospitais em Wuhan trabalhavam no respetivo mercado ou tinham lá estado.

Entre os infetados estavam trabalhadores do mercado, pessoas que o visitavam, que tinha contacto com alguém de lá ou viviam nas redondezas. A maioria dos que estavam no mercado e que adoeceram visitaram uma zona onde se encontravam cães-guaxinins vivos, os quais transportam o coronavírus.

“In general, there is no way of verifying much of what he describes, and then concludes.” There is a way: it just involves not dismissing the voices of the frontline workers and COVID patients in Wuhan as dishonest or hopelessly unreliable in recounting their own experiences. — Michael Worobey (@MichaelWorobey) November 19, 2021

De acordo com o estudo, um homem que seria o primeiro caso adoeceu, na verdade, mais tarde — inicialmente acreditava-se que o homem de 41 anos teria ficado doente a 8 de dezembro, no entanto, segundo Worobey, este estaria com um problema dentário e apenas desenvolveu sintomas de Covid-19 a 16 de dezembro. O caso deste homem, sem ligação direta ao mercado, contribuiu para fazer crescer a especulação de que o vírus teria surgido em laboratório.

O primeiro caso conhecido foi, afinal, o de uma vendedora de marisco no respetivo mercado, com os sintomas reportados a 11 de dezembro. “Nesta cidade de 11 milhões de habitantes, metade dos primeiros casos está relacionada com um lugar do tamanho de um campo de futebol”, disse Worobey citado pelo The New York Times. “Fica muito difícil explicar esse padrão se o surto não tiver começado no mercado.”

Vários especialistas, incluindo um dos investigadores da pandemia escolhidos pela Organização Mundial da Saúde, afirmaram que o trabalho de Worobey era sólido. Outros argumentaram que as evidências ainda são insuficientes.

A origem do vírus que causa a doença Covid-19, lembra ainda o The Guardian, permanece um mistério e também uma fonte de tensão entre a China e dos Estados Unidos da América. Ainda assim, encontrar a origem de uma pandemia pode levar anos — os cientistas ainda não identificaram a origem precisa do vírus que causou a SARS, em 2002 e 2003.