A Direção-Geral da Saúde apresentou uma caracterização da epidemia em cada região de Portugal Continental na reunião entre os peritos e o poder político no Infarmed. Os dados recolhidos pelas autoridades de saúde, apresentados pelo director de serviços de Informação e Análise, Pedro Pinto Leite, revelam que o Norte tem a incidência mais baixa de Portugal Continental, o Algarve a mais alta, a região Centro é a que regista a maior pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e que as escolas e empresas são o principal foco de surtos.

Na região Norte, que tem a incidência mais baixa de Portugal Continental (149 casos em duas semanas por 100 mil habitantes, contra 203 de média nacional), as autoridades de saúde conseguem identificar a origem de oito em cada dez casos positivos identificados no Norte. Relativamente aos surtos detetados nesta região, 69% deles ocorrem em contexto escolar ou universitário e 9% em ambiente laboral. Quanto às linhas vermelhas regionais, estão ocupadas 29% das camas em unidades de cuidados intensivos (UCI).

A região Centro, a segunda mais preocupante a seguir ao Algarve (295 casos) e acima da média nacional, é a que regista maior taxa ocupação de camas de UCI: 69% das camas reservadas para a Covid-19 estão preenchidas neste momento. A ligação epidemiológica, que permite detetar a origem de um contágio, é descoberta em 61% dos casos positivos. No que toca aos surtos identificados no Centro, 40% ocorreram em escolas e universidades; e outros tantos foram registados em lares para idosos e instituições de solidariedade social.

Em Lisboa e Vale do Tejo, com uma incidência abaixo da nacional (195 casos), a ligação epidemiológica é assegurada pelas autoridades de saúde em 63% dos casos positivos. Há três palcos principais para os surtos registados nesta região: 39% foram detetados em ambiente escolar e universitário, 26% em lares para idosos e instituições de solidariedade social; e 12% em contexto laboral. Duas em cada 10 camas em UCI reservadas para os casos graves de Covid-19 estão preenchidas.

A região do Alentejo, com uma incidência de 176 casos, é a mais distante das linhas vermelhas delineadas para a ocupação de camas em UCI, com apenas 10% de ocupação. Também é aqui que as autoridades de saúde têm tido maior capacidade para detetar a origem dos novos casos positivos: é possível encontrar a ligação epidemiológica em 85% deles. Em relação aos surtos registados na região alentejana, 59% ocorre em escolas e universidades; e 39% em ambiente laboral.

A região do Algarve, de longe a que regista uma maior incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes (387 casos), é a única em Portugal em que as autoridades de saúde identificaram o contexto familiar e os eventos sociais como dois dos principais focos de surtos — o primeiro motivando 17% deles, o segundo responsável por 16%. O maior palco de surtos continuam a ser as escolas e universidades, que reúnem 38% deles. Quanto às linhas vermelhas, a ocupação de camas em UCI está em 26%.