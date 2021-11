Sicília atingida por tempestade e tornado. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, após a passagem de uma tempestade na costa este da ilha da Sicília, em Itália. Chuvas torrenciais, granizo e um tornado causaram o caos na ilha nos últimos dias.

De acordo com o Corriere della Serra, a intempérie levou a inundações e a deslizamentos de terras. Em certas regiões da ilha, as escolas foram fechadas e as estradas também. Até ao momento, os bombeiros registaram aproximadamente 300 ocorrências.

Maltempo, panico per una tromba d'aria nel Trapanese. Si è formata in mare di fronte a Marinella di Selinunte. #ANSA pic.twitter.com/YEBtBiwppn — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 16, 2021

O tornado acabou por vitimar um homem de 53 anos perto da cidade de Modica. Acredita-se que a vítima tenha saído de casa para concertar uma grade que tinha sido deslocada por causa do vento forte, apesar de as autoridades locais terem pedido às pessoas para ficaram em casa.

Dopo le devastazioni provocate dall'uragano mediterraneo Apollo, la Sicilia sudorientale torna al centro di un'ondata di maltempo eccezionale. A Modica, in provincia di Ragusa, un uomo è morto dopo essere stato investito da una tromba d'aria pic.twitter.com/5K43bGoG3U — Tg3 (@Tg3web) November 17, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também um casal de idosos ficou ferido durante a tempestade. Ambos tiveram de ser hospitalizados.