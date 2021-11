Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mostrar apenas um certificado digital de vacinação ou só um teste negativo pode deixar de ser suficiente para entrar num bar ou discoteca em Portugal. A especialista em saúde pública Raquel Duarte pretende que seja necessário apresentar o certificado digital com a informação da vacinação completa e ainda um teste negativo para aceder a estes espaços, esclareceu a própria investigadora em declarações ao Observador após a reunião no Infarmed.

No plano com novas medidas que apresentou aos decisores positivos para controlar a propagação do coronavírus, Raquel Duarte incluiu a sugestão de acrescentar nos certificados digitais os resultados dos testes com validade de 48 horas, “nos contextos em que tal seja adequado e justificável”, isto é, aqueles em que há “aglomeração em contexto de interior e sem máscara”.

Em entrevista ao Observador após a apresentação, Raquel Duarte especificou que se refere a estabelecimentos como bares e discotecas. São locais frequentados principalmente por pessoas que pertencem a uma das faixas etárias com maior incidência de casos positivos para o SARS-CoV-2 — a dos jovens de 20 a 29 anos.

Mas locais como estádios e zonas para concertos não estariam incluídos na medida, porque os participantes utilizam máscaras (cujo uso foi sugerido que passasse a ser mais fiscalizado), seguem percursos definidos para circulação e permanecem em locais fixos, estipulados pelos organizadores. Nos bares e discotecas, a liberdade na mobilidade e o facto de as medidas não-farmacológicas não terem de ser cumpridas à risca podem torná-los focos mais preocupantes de surtos, segundo a investigadora.

Até agora, a apresentação de um certificado digital válido de vacinação completa bastava para entrar em discotecas e bares com pista de dança, mas quem não o tivesse já tinha de apresentar um teste laboratorial negativo. O que a especialista em saúde pública propõe é que as duas coisas passem a ser mandatórias, sendo que os autotestes não seriam válidos — só os que são efetuados em laboratórios e farmácias.

À luz desta medida, os autotestes não poderiam ser introduzidos nos certificados digitais como prova de que se testou negativo à presença do SARS-CoV-2. Esses são aconselhados apenas para realizar uma “autoavaliação de risco” em contextos de convívio familiar e social, antes de uma viagem ou de participar em eventos (familiares ou não) em que a testagem não é obrigatória.

Na origem desta medida apresentada por Raquel Duarte está o facto de mesmo as pessoas completamente vacinadas poderem estar infetadas pelo vírus e o poderem transmitir a terceiros. Manuel Carmo Gomes, epidemiologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explicou que a vantagem de uma medida que una a vacinação à testagem é precisamente evitar a propagação por assintomáticos, que são ainda mais comuns porque a resposta imunitária induzida pela vacina pode amenizar os sintomas de Covid-19.

O epidemiologista aponta ainda que há provas de que os bares e discotecas podem ser focos perigosos de surtos. Um dos exemplos é o caso da Coreia do Sul, que numa fase inicial da pandemia conseguiu conter a propagação, mas que perdeu o controlo da situação epidemiológica quando estes estabelecimentos abriram portas: “São sítios de supertransmissão, dificilmente se está num sítio destes sem se falar alto, há muita proximidade entre as pessoas e o arejamento é regularmente muito mau”, descreveu Carmo Gomes, dizendo mesmo que foi “um erro” permitir a frequência destes locais sem utilização de máscara: “São sítios perigosos para a transmissão do vírus”.