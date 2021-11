Tenista João Sousa nas meias do challenger de Helsínquia

Sousa, atual 147.º do ranking mundial, contrariou o favoritismo do adversário, quinto cabeça de série do torneio finlandês e 128.º na hierarquia ATP, e impôs-se por 6-7 (3-7), 6-2 e 7-6 (7-1).