Mais de três anos depois, o FC Porto volta a receber o Feirense. O emblema de Santa Maria da Feira está em segundo lugar na II Liga e quer ser “tomba-gigantes” na 4ª eliminatória da Prova Rainha. A festa da Taça passa pela Rádio Observador, que vai acompanhar ao minuto com uma Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 20h viramos os holofotes para o Estádio do Dragão com a ajuda doe Luís Francisco, que fará o Relatório de Jogo no final da partida. Na análise à prestação dos homens do apito está o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador, a torcer pelos dragões, vai estar Júlio Magalhães, membro da equipa das Manhãs da Rádio Observador.

A Emissão Especial vai ser coordenada pelo Hugo Silva e o relato está a cargo do Ricardo Loureiro.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter, respondendo às nossas sondagens, e no Instagram, deixando as suas perguntas sobre o jogo aos nossos comentadores. As melhores são feitas em direto.