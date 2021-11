Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O AC Milan arrancava para a 13.ª jornada da Serie A com os mesmos pontos do Nápoles (32) na liderança do campeonato italiano. A vantagem, para a altura da época, era bastante confortável: sete pontos para Inter e Atalanta; 11 para Juventus e Lazio. No entanto, mesmo visitando o nono classificado, ir a Florença defrontar a Fiorentina nunca é fácil.

Apenas com três derrotas na temporada, todas para a Liga dos Campeões — com FC Porto, Atlético Madrid e Liverpool –, os milaneses tinham a oportunidade de irem dormir descansados esta noite se, pelo menos pontuassem, visto que passariam a noite na liderança isolada. No entanto, à equipa orientada por Stefano Pioli só interessava a vitória, para garantir que o Nápoles não fugia no domingo na classificação, mesmo que os napolitanos visitem o complicadíssimo campo do Inter.

Do lado da Fiorentina, os últimos resultados do conjunto de Vincenzo Italiano eram algo inconsistentes, o que tudo somado significava que tinham apenas três vitórias nos últimos oito jogos. Mas a equipa ainda não tinha alcançado também equilíbrio no campeonato, visto que para além das 6 vitórias não tinha qualquer empate, ou seja, tinha o mesmo número derrotas.

O jogo parecia perigoso e rapidamente se confirmou, infelizmente para os milaneses, que o era efetivamente. Logo aos 15′, a Fiorentina adiantou-se no marcador com um golo de Duncan, com o 2-0 a surgir ainda no primeiro tempo, mas em cima do apito, com um grande golo de Saponara.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já na segunda parte o inevitável Vlahovic fez o 3-0, antes de o AC Milan acordar para os remates certeiros na baliza por intermédio do quarentão Zlatan Ibrahimovic. O sueco marcou dois golos em três minutos (62′ e 67′), com Vlahovic a fazer o 4-2 à entrada dos últimos cinco minutos. Em cima do apito final, surgiu o terceiro golo da equipa de Milão, um autogolo de Venuti, fixando o resultado final de 4-3.

Com este resultado, o AC Milan fica então dependente do rival Inter, que recebe o também líder Nápoles, que procura pontuar para ser líder isolado por um pontinho, ou ganhar para passar a próxima semana com três de avanço.