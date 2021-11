Morreu Hank von Helvete, ex-vocalista dos Turbonegro

Hank von Helvete entrou para os Turbonegro quatro anos após a formação da banda de rock de Nesodden, na Noruega, para substituir o antigo vocalista e membro fundador Harald Fossberg. “Frontman carismático, que canalizava ao mesmo tempo humor e vulnerabilidade, Hans-Erik foi crucial para o apelo da banda”, defendeu o grupo, que descreveu o ex-membro como “um humano com um grande coração” e uma pessoa espiritual e intelectual, “que adorava conversar com qualquer pessoa”.

Von Helvete deixou a banda em 2009, sete anos após um hiato forçado devido aos problemas de longa data do vocalista com depressão e drogas, que o obrigaram a entrar para uma clínica de reabilitação no final dos anos 90, um ano após os Turbonegro terem lançado aquele que é considerado o seu álbum de maior sucesso, Apocalypse Dudes (1997).

[“All My Friends Are Dead”, um dos temas mais conhecidos dos Turbonegro, do álbum Party Animals (2005):]

Em 2010, von Helvete lançou-se numa carreira a solo, impulsionada pelo sucesso internacional que os Turbonegro tinham acumulado nos últimos anos, sobretudo a partir do lançamento de Scandinavian Leather (2003), o primeiro álbum depois da paragem. Em 2011, lançou I Declare: Treason, com os Doctor Midnight & The Mercy Cult, super-grupo composto por membros de várias banda de metal da Noruega. Em 2018, lançou o primeiro álbum a solo, Egomania, seguindo de Dead, em 2020.

“Hank von Helvete permanece uma figura icónica na história do rock norueguês e da cultural popular, que também deixou uma marca na comunidade internacional do rock ‘n’ roll”, consideraram os Turbonegro.

[“Blackened Eyes”, do projeto a solo de Hank von Hell:]