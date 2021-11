O parlamento pediu esta sexta-feira ao Governo mais investimento no hospital de Setúbal e que avance com a construção de mais três centros de saúde no distrito, nomeadamente no Feijó (Almada), Alto do Seixalinho (Barreiro) e Quinta do Conde (Sesimbra).

Em relação ao hospital de Setúbal, que tem estado no centro de queixas dos profissionais de saúde, por falta de meios, o texto da recomendação ao Governo aprovado esta sexta-feira, com a abstenção do PS e Iniciativa Liberal e os votos a favor das restantes bancadas, resultou de iniciativas do BE e do PCP.

Na versão aprovada, os deputados pedem ao Governo que “aumente o orçamento do Centro Hospitalar de Setúbal”, que assegure a sua ampliação, que “invista na modernização tecnológica e reforço de equipamentos” e que “crie as condições que permitam a fixação de profissionais de saúde”.

Noutra resolução, os deputados da Assembleia da República pediram, também esta sexta-feira, ao Governo uma nova urgência básica em Castro Verde, no distrito de Beja, e a construção do novo hospital de Lagos, no Algarve.

Por fim, aprovaram, por unanimidade, a recomendação ao executivo para a criação, no Hospital Sousa Martins, na Guarda, de uma maternidade e de um departamento de saúde materno-infantil, requalificando, para isso, o designado “Pavilhão 5”.