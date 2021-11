Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pouco mais de dois meses das eleições legislativas antecipadas, o PCP vai reunir o comité central. A agenda da reunião, marcada para este domingo, inclui três pontos: a análise da “situação política e social”, das “tarefas do partido” e também das próprias eleições, agendadas para 30 de janeiro.

Na nota de agenda enviada às redações, o partido esclarece que, apesar de a reunião dos dirigentes comunistas acontecer no domingo, as conclusões só serão conhecidas na manhã de segunda-feira, através de uma conferência de imprensa de Jerónimo de Sousa.

Apesar de a ordem de trabalhos incluir a “análise” das eleições, fonte oficial do partido confirma ao Observador que a divulgação dos candidatos a deputados “não vai ser feita” durante a conferência de imprensa, nem depois, quando for conhecido o tradicional comunicado com as conclusões da reunião.

Isto não invalida que as listas sejam discutidas à porta fechada, mas por agora só é certo que, se forem, o PCP não as divulgará logo de seguida. Ainda assim, as novidades estarão para breve: como o Observador noticiava esta semana, os comunistas dizem que esse processo — de decisão e divulgação dos candidatos — “conhecerá desenvolvimentos” ainda nesta segunda quinzena de novembro.

Além disso, também está a correr o processo de preparação do programa eleitoral. Como o partido acrescentava então, há “comissões e grupos de trabalho” dentro do PCP que “garantem questões como as da programação, materiais de divulgação e propaganda, e elaboração de conteúdos programáticos”.

Ainda assim, o PCP já adianta algumas bandeiras, apontando para o comunicado da última reunião do comité central, no final de outubro. No mesmo dia em que comunicou que chumbaria o Orçamento do Estado, o partido apontava como prioridades medidas como: aumentar salários, incluindo o mínimo, e revogar as leis laborais da troika; creches gratuitas universais em 2022 (a par da construção de uma rede pública de creches); aumentos nas pensões e eliminação dos cortes das mais longas; aumentos e fixação de profissionais no SNS, mas também noutros serviços públicos; baixar o valor das rendas e criar 50 mil fogos de habitação pública; apostar na progressiva gratuitidade dos transportes públicos e baixar o IRS nos escalões mais baixos, assim como o IVA da eletricidade no geral.