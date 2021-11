O presidente do PSD, Rui Rio, saudou esta sexta-feira a reeleição pela Assembleia da República de Maria Lúcia Amaral para um novo mandato como Provedora de Justiça, recordando que a proposta da sua recondução partiu dos sociais-democratas.

“Foi com muito gosto que propusemos a recondução da Dra. Lúcia Amaral no cargo de Provedora de Justiça e é com satisfação que registamos a sua reeleição pela maioria da Assembleia da República. Os meus parabéns e as maiores felicidades”, escreveu Rui Rio, na sua conta oficial da rede social Twitter.

Foi com muito gosto que propusemos a recondução da Dra. Lúcia Amaral no cargo de Provedora de Justiça e é com satisfação que registamos a sua reeleição pela maioria da Assembleia da República. Os meus parabéns e as maiores felicidades. https://t.co/bri7VOC8m0 — Rui Rio (@RuiRioPSD) November 19, 2021

A Assembleia da República elegeu esta sexta-feira Maria Lúcia Amaral para um novo mandato como Provedora de Justiça, com 176 votos a favor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com fonte da Mesa da Assembleia da República, votaram 208 deputados, dos quais 176 votaram “sim”, 30 em branco e houve dois votos nulos, conseguindo-se a necessária maioria de dois terços para assegurar a eleição.

No passado dia 12, o presidente do PSD, Rui Rio, tinha confirmado à Lusa que o partido iria propor a recondução de Maria Lúcia Amaral para Provedora de Justiça, contando com o acordo do PS, notícia avançada inicialmente pela TSF.

De acordo com a Constituição da República, o Provedor de Justiça é um órgão independente, sendo o seu titular designado pela Assembleia da República.

A eleição, feita em urna por voto secreto, exige a aprovação por maioria de dois terços dos deputados votantes.