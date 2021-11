Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a prestação da sua equipa este sábado, frente ao Feirense, numa goleada por 5-1 que valeu ao FC Porto a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. O jogo dos dragões foi capaz, competente e, mesmo com as alterações feitas pelo treinador, a equipa demonstrou ritmo e intensidade suficiente para levar de vencida a equipa da II Liga. Sobre o momento emocionante da noite, com o filho Francisco Conceição, Sérgio diz que é mais um jogador do seu plantel, mas que, no foro privado, as coisas sempre podem ser diferentes.

“Fizemos um jogo muito sério e muito competente. Sabíamos do valor do adversário, que tem feito um campeonato na II Liga muitíssimo interessante e tem vários jogadores com qualidade individual. Estudámos o adversário com o maior respeito, os meus jogadores foram muito sérios e o resultado não sofre contestação. Apesar de num jogo haver sempre coisas positivas e coisas negativas, hoje houve muita coisa positiva. Mas também houve uma ou outra coisa que temos de corrigir”, começou por dizer Sérgio Conceição à TVI 24 na flash interview, acrescentando que “nunca” gosta de sofrer golos e que a equipa teve “uma ou outra desatenção, naquilo que era a responsabilidade de não perder bola em zonas proibidas”, explicou.

“Nós treinadores andamos sempre à procura da perfeição e é preciso responsabilidade e humildade. Os jogadores tiveram esse respeito pelo adversário. E mesmo com a equipa a tornar o jogo mais fácil, tivemos sempre esse respeito e continuámos a pressionar, olhar a baliza do adversário e condicionar muito aquilo que era a dinâmica do adversário com bola. Parabéns aos jogadores, pena não ter mais no banco para usufruírem deste ambiente de Taça, mas todos são importantes. Temos um grupo forte, muito unido e sabem que cada batalha é para enfrentar com a máxima das responsabilidades”, acrescentou.

Sobre o festejo especial de Francisco Conceição, seu filho, com ele, após marcar a grande penalidade que lhe valeu o primeiro golo ao serviço do FC Porto, o treinador dos dragões foi igual a si mesmo, com toda a seriedade mas também alguma da emotividade que o que tem caracterizado ao longo da carreira no futebol: “O Francisco é um avançado/ala do plantel do FC Porto e é sempre importante para os avançados fazerem golos. Como treinador fiquei muito contente, tal como fiquei com a prestação de toda a equipa. Em casa, como pai, poderá cair-me uma lágrima, mas isso faz parte do que é a minha faceta mais emocional com a minha família. O Francisco é igual aos outros jogadores e tem o mesmo, ou não tem o mesmo, como os outros”.

Antes do pai Sérgio, Chico disse aos microfones que o golo “foi tudo aquilo que desejava há algum tempo e um sonho tornado realidade no Estádio do Dragão perante um público fantástico”. “É um orgulho. É o clube que eu amo e espero fazer história aqui tal como o meu pai fez”, rematou.