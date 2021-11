O treinador da equipa de futebol do Werder Bremen, Markus Anfang, demitiu-se ese sábado do cargo, depois de as autoridades fiscais alemães abrirem uma investigação por suspeita de falsificação de um certificado de vacinação contra a Covid-19.

Anfang negou as acusações, mas declarou que tomou a decisão para que a pressão não recaia sobre o clube, que disputa em 2021/22 a segunda divisão alemã de futebol.

“Tendo em conta a pressão que recaia sobre o clube e a equipa, e também sobre mim e a minha família, tomei a decisão de me demitir do cargo”, afirmou o agora ex-treinador do Werder Bremen, em comunicado.

Markus Anfang estava no comando do Werder Bremen desde o início da presente temporada, depois de o clube vencedor da Taça das Taças de 1991/92 (2-0 ao Mónaco na final, disputada no Estádio da Luz) pagar uma indemnização ao Darmstadt. Além do treinador principal, também o adjunto Florian Junge apresentou a demissão.

“Markus e Florian mostraram responsabilidade com a sua decisão, face à intranquilidade que se instalou no clube nas últimas semanas”, afirmou o diretor administrativo do Werder Bremen, Frank Baumann.

O problema teve início quando, depois do jogador Marco Friedl dar positivo ao novo coronavírus, Anfang ter apresentado um certificado de vacinação à unidade de saúde competente, tendo esta suspeitado da sua autenticidade e apresentado uma denúncia às autoridades fiscais.

Anfang assegura, no entanto, que se vacinou e digitalizou o seu certificado numa farmácia, como é comum na Alemanha.

O Werder Bremen recebe hoje o Schalke 04, em encontro da 14.ª jornada da segunda divisão da Bundesliga, prova em que ocupa o oitavo lugar, com 19 pontos.