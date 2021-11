A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse este sábado que no final do ano ou princípio do próximo será lançado o concurso público internacional para permitir conectar digitalmente todo o país.

De acordo com a ministra, está a ser preparado o caderno de encargos para esse concurso público internacional, que irá para consulta pública em dezembro, após o que será lançado o concurso.

Numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, e sobre a aplicação das verbas resultantes do leilão do 5G, Ana Abrunhosa afirmou: “O problema é que nós temos territórios em branco, isso não é coesão territorial. O problema é garantir que esses territórios têm conectividade”.

A ministra explicou depois que o Governo está a trabalhar com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) no levantamento dessas zonas brancas, com o apoio das operadoras, e que está também a ser preparado o caderno de encargos para o concurso, para permitir levar a conectividade digital fixa e móvel a todo o território.

Este mês, a Anacom aprovou o projeto de relatório do leilão de 5G, que terminou a fase de licitação em 27 de outubro e que atingiu um montante de 566,802 milhões de euros.