Entre a celebração de David & Miguel e "o que podia ter sido" com os Iceage: a segunda noite de Super Bock em Stock

Na realidade, e como qualquer pessoa que frequente festivais com regularidade sabe, podemos medir o grau de sucesso (em termos de adesão popular) de um festival pelo tempo que se demora a adquirir uma cerveja ou a ir à casa de banho – pelo que se, dez minutos antes de os Iceage atuarem no Coliseu dos Recreios, um tipo consegue facilmente ir buscar uma cerveja, estar à conversa com os amigos, entrar em cima da hora e mesmo assim arranjar desafogadamente um lugar na plateia sem andar ao murro com alguém, então a conclusão é que: há pouca gente para ver isto.

À conta da desistência dos Black Country New Road (por motivo de doença de um dos membros da banda), os Iceage passaram de segunda maior banda, em termos de reconhecimento público, de sexta-feira (atrás dos Django Django), para suposta principal banda de sábado. Ora, uma suposta banda principal do último dia de um festival não merece um Coliseu a menos de metade, com gente a entrar e a sair, para aí um quarto da casa a berrar, mas uma atmosfera em geral de indiferença (normal em quem foi ali parar porque comprou bilhete para dois dias e resolveu espreitar a ver no que dava).

E é pena que haja pouca gente para ver os Iceage, porque se há trajeto no mundo do rock alternativo que não tem deixado de surpreender é o dos Iceage. Não que sejam a banda mais original do mundo (toda e qualquer canção deles soa a qualquer coisa que ouvimos há anos, mesmo que não saibamos precisar exatamente o quê), mas porque de disco para disco rejeitam o conforto do que já sabem fazer e abraçam com alegria o que ainda não experimentaram.