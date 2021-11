Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na sequência de um tiroteio na Cidade Velha de Jerusalém. A vítima, um homem de 35 anos, foi transportada para o hospital Hadassah, no Monte Scopus, onde acabou por morrer devido aos ferimentos, informaram os serviços de saúde.

Dois dos feridos são civis, com idades compreendidas entre os 30 e os 46 anos. O mais novo encontra-se internado no hospital Hadassah em Ein Kerem em estado grave. Os outros dois feridos são polícias, com 30 e 31 anos, e encontram-se livres de perigo.

Segundo o Times of Israel, o tiroteio aconteceu pelas 9h (7h em Lisboa), perto de uma das entradas para o Monte do Templo, na Cidade Velha de Jerusalém. O local foi imediatamente fechado pela polícia a visitantes.

As autoridades informaram que o atacante, morto no local, era um palestiniano de Jerusalém Ocidental com ligações ao Hamas. De acordo com a CNN, o suspeito usou uma arma automática, conhecida como “Carlo”.