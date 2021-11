Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A quinta jornada da Liga dos Campeões promete definir em quase todos os grupos as contas da qualificação para os oitavos da prova (ou do apuramento para a Liga Europa), tendo alguns jogos grandes a começar no grupo A com a receção do Manchester City ao PSG para definir ou encaminhar a decisão do primeiro lugar do grupo. Olhando apenas para o futuro das três equipas portuguesas na fase de grupos, os cenários são bem mais abertos mas pode no limite garantir até dois qualificados antes da última ronda.

O Sporting é o conjunto com as contas mais fáceis de fazer: uma vitória garante ou deixa muito, muito perto o apuramento para os oitavos, uma derrota remete de forma irreversível a equipa para a Liga Europa, um empate deixa os leões na luta mas sem depender de si. Em relação ao FC Porto, numa conjugação de vitória em Liverpool e derrota do Atl. Madrid frente ao AC Milan, a qualificação pode também ser já uma realidade mas quase todos os cenários apontam para uma decisão na última jornada, no Dragão, com a equipa espanhola. Por fim, o Benfica pode ficar resumido à luta pela Liga Europa caso perca em Camp Nou mas um empate (contando com um triunfo do Bayern na receção ao Barcelona da derradeira ronda) e sobretudo uma vitória deixa os encarnados a dependerem apenas de si para chegarem aos oitavos.

Benfica, entre sonhar com os oitavos da Champions ou defender a Liga Europa

Em caso de vitória: o Benfica passa para o segundo lugar do grupo com sete pontos, mais um do que o Barcelona, e depende apenas de si para garantir o apuramento para os oitavos caso faça o mesmo resultado do Barcelona (frente ao Bayern) na receção ao Dínamo Kiev ou se o Barcelona empatar em Munique, o que faria com que os encarnados pudessem até perder com os ucranianos;

o Benfica passa para o segundo lugar do grupo com sete pontos, mais um do que o Barcelona, e depende apenas de si para garantir o apuramento para os oitavos caso faça o mesmo resultado do Barcelona (frente ao Bayern) na receção ao Dínamo Kiev ou se o Barcelona empatar em Munique, o que faria com que os encarnados pudessem até perder com os ucranianos; Em caso de empate: o Benfica mantém o terceiro lugar do grupo a dois pontos do Barcelona, pode assegurar de forma matemática a Liga Europa caso o Dínamo Kiev perca na receção ao Bayern e chega à última jornada a ter de ganhar aos ucranianos e que o Barcelona não vença em Munique para conseguir a qualificação via segundo lugar para os oitavos da Liga dos Campeões;

o Benfica mantém o terceiro lugar do grupo a dois pontos do Barcelona, pode assegurar de forma matemática a Liga Europa caso o Dínamo Kiev perca na receção ao Bayern e chega à última jornada a ter de ganhar aos ucranianos e que o Barcelona não vença em Munique para conseguir a qualificação via segundo lugar para os oitavos da Liga dos Campeões; Em caso de derrota: o Benfica está arredado dos oitavos da Champions e tem no mínimo de empatar (a não ser que o Dínamo Kiev vença o Bayern) na receção aos ucranianos da última jornada para garantir a qualificação para a Liga Europa através do terceiro lugar da Liga dos Campeões.

FC Porto, entre o apuramento (no limite) e as decisões adiadas para a última ronda

Em caso de vitória: o FC Porto vai sempre manter o segundo lugar do grupo e no limite pode até sair de Liverpool com a qualificação assegurada para os oitavos caso o Atl. Madrid perca na receção ao AC Milan (o que faria com que espanhóis e italianos ficassem a discutir um lugar na Liga Europa);

o FC Porto vai sempre manter o segundo lugar do grupo e no limite pode até sair de Liverpool com a qualificação assegurada para os oitavos caso o Atl. Madrid perca na receção ao AC Milan (o que faria com que espanhóis e italianos ficassem a discutir um lugar na Liga Europa); Em caso de empate: o FC Porto mantém o segundo lugar se o Atl. Madrid não ganhar ao AC Milan, precisando apenas de empatar na receção aos espanhóis na última jornada para seguir para os oitavos da Champions, ou desce à terceira posição em caso de vitória dos colchoneros, o que obriga depois os azuis e brancos a ganharem na ronda final no Dragão diante da equipa de Diego Simeone;

o FC Porto mantém o segundo lugar se o Atl. Madrid não ganhar ao AC Milan, precisando apenas de empatar na receção aos espanhóis na última jornada para seguir para os oitavos da Champions, ou desce à terceira posição em caso de vitória dos colchoneros, o que obriga depois os azuis e brancos a ganharem na ronda final no Dragão diante da equipa de Diego Simeone; Em caso de derrota: o FC Porto mantém o segundo lugar se o Atl. Madrid perder com o AC Milan ou cai para a terceira posição se os espanhóis empatarem ou ganharem aos transalpinos (o que, no último cenário, iria sempre garantir aos portistas a Liga Europa), mantendo ainda assim a fazer depender de si o apuramento em caso do vitória contra o conjunto colchonero na última jornada.

Sporting, entre a segunda qualificação da história e a ida para a Liga Europa

Em caso de vitória: o Sporting fica automaticamente qualificado para os oitavos se vencer por mais do que um golo, algo que aconteceria apenas pela segunda vez na história do clube verde e branco depois 2008/09; se o triunfo for pela margem mínima, terá de pelo menos empatar em Amesterdão com o Ajax ou que o B. Dortmund não ganhe ao Besiktas ou que esse triunfo não seja suficiente para anular a diferença de golos (os leões têm nesta fase dois positivos e os alemães quatro negativos);

o Sporting fica automaticamente qualificado para os oitavos se vencer por mais do que um golo, algo que aconteceria apenas pela segunda vez na história do clube verde e branco depois 2008/09; se o triunfo for pela margem mínima, terá de pelo menos empatar em Amesterdão com o Ajax ou que o B. Dortmund não ganhe ao Besiktas ou que esse triunfo não seja suficiente para anular a diferença de golos (os leões têm nesta fase dois positivos e os alemães quatro negativos); Em caso de empate: o Sporting mantém os mesmos pontos do que o B. Dortmund (sete) mas fica em desvantagem no confronto direto, necessitando na última jornada de fazer um resultado melhor em Amesterdão frente ao Ajax do que os germânicos na receção ao Besiktas da última jornada;

o Sporting mantém os mesmos pontos do que o B. Dortmund (sete) mas fica em desvantagem no confronto direto, necessitando na última jornada de fazer um resultado melhor em Amesterdão frente ao Ajax do que os germânicos na receção ao Besiktas da última jornada; Em caso de derrota: o Sporting fica automaticamente no terceiro lugar do grupo da Champions, quaisquer que sejam os resultados da última jornada, e vai seguir para a Liga Europa.