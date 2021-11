As autoridades estão a avaliar se o condutor que atropelou várias pessoas — matando pelo menos cinco e ferindo 40 — durante um desfile de Natal nos subúrbios de Milwaukee, Estados Unidos, estava a fugir de um crime.

Os agentes interrogaram uma pessoa sob custódia sobre um crime em que o condutor — que foi detido após o atropelamento — teria estado anteriormente envolvido e que a polícia descreve como um distúrbio envolvendo uma faca.

As autoridades dizem que a investigação ainda está numa fase inicial, confirmando que o atropelamento no desfile de Natal provocou a morte de pelo menos cinco pessoas e o ferimento de cerca de outras 40.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram um carro a atravessar o local do desfile em grande velocidade.

