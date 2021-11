Black Friday. As melhores oportunidades FOREO

Lançado apenas o ano passado, BEAR™ tornou-se rapidamente num dos dispositivos da FOREO mais adorados em Portugal. BEAR™ inclui a tecnologia de microcorrente – que ajuda a treinar os mais de 60 músculos que temos no rosto e no pescoço e proporcionam uma pele mais firme e músculos mais tonificados, para um efeito de facelift não invasivo. Sendo o dispositivo de microcorrente mais seguro do mundo, com a tecnologia Anti-Shock System™, patenteada pela marca, BEAR™ oferece uma experiência de spa em casa e resultados profissionais de antienvelhecimento e tonificação do rosto.

É importante que BEAR™ seja sempre utilizado com o rosto totalmente seco e depois de aplicado o SERUM SERUM SERUM, também da FOREO, de forma generosa em todo o rosto e pescoço. Este sérum inclui micro-cápsulas de esqualano e uma grande concentração de ácido hialurónico, assim como partículas condutoras que ajudam as microcorrentes a serem transferidas para a pele com a máxima segurança e eficácia.

Até dia 28 de Novembro, BEAR™ está disponível, pela primeira vez, por -30%.

LUNA™ 3: limpeza em profundidade