Os futebolistas do FC Barcelona Sergiño Dest e Ousmane Dembélé voltaram esta segunda-feira a treinar com o grupo, na véspera da partida decisiva da Liga dos Campeões entre os catalães e o Benfica, enquanto Sergi Roberto continua lesionado.

O defesa direito norte-americano está recuperado de uma lombalgia, e o técnico do FC Barcelona, Xavi, admitiu esta segunda-feira a sua convocatória para o encontro de terça-feira, frente às “águias”, em Camp Nou, na quinta ronda do grupo E da “liga milionária”.

O novo treinador dos “blaugrana” também lançou a possibilidade de chamar o internacional francês Dembélé, que recupera de uma lesão muscular, e falhou, tal como Dest, os dois últimos encontros do FC Barcelona, frente ao Celta de Vigo e ao Espanyol.

Já Sergi Roberto continua a fazer trabalho específico de recuperação da lesão na coxa direita, com o departamento médico do “Barça” a revelar esta segunda-feira que o internacional espanhol está indisponível para a receção ao Benfica, agendada para as 20h00.

As “águias” (quatro pontos) e o FC Barcelona (seis pontos) estão na corrida ao segundo lugar do grupo E da “Champions”, comandado pelo Bayern Munique (12 pontos), que dá acesso aos “oitavos” da prova, enquanto o Dinamo Kiev é quarto do agrupamento, com apenas um ponto.