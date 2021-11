O queniano Eliud Kipchoge, este ano campeão olímpico da maratona, com o maior avanço de sempre, é um dos cinco finalistas para atleta mundial do ano da World Athletics, prémio que já conseguiu vencer por duas ocasiões.

Da lista final de nomeados, conhecida esta segunda-feira, sairá o galardoado a ser depois anunciado na gala anual da World Athletics, que se realiza em dezembro.

Completam a “lista curta” de candidatos o norte-americano Ryan Crouser, o norueguês Karsten Warholm, o sueco Armand Duplantis e o ugandês Joshua Cheptegei. Da lista de 10 que foi proposta a votação há um mês caiu, entre outros, o triplista português Pablo Pichardo.

Em 2021, Cheptegei destacou-se por ser campeão olímpico de 5.000 metros e vice-campeão de 10.000 e líder do rankingn da dupla milha. Já Duplantis foi campeão olímpico e europeu de pista coberta no salto com vara e vencedor da Liga Diamante.

Warholm fecha o ano como campeão olímpico, recordista mundial e vencedor da Liga Diamante em 400 metros barreiras, enquanto Crouser foi campeão olímpico, recordista mundial absoluto e em pista coberta e vencedor da Liga Diamante no peso, em época só com vitórias.

Se Kipchoge vencer, iguala as três vitórias do fundista marroquino Hicham el Guerrouj e só fica atrás do lendário velocista jamaicano Usain Bolt, que ganhou seis vezes.

Armand Duplantis foi o vencedor no ano passado, os outros finalistas nunca venceram o troféu.

A votação foi feita através de um painel triplo, com segmentos do Conselho da World Athletics (50% da ponderação), de elementos da ‘família World Athletics’ (25%) e do público em geral (25%), que foi chamado a pronunciar-se via online.

Na terça-feira a World Athletics anuncia a lista final de cinco atletas do setor feminino.