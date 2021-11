Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher de 61 anos que liderava um clã de tráfico de droga foi condenada a 15 anos e meio de prisão pelo Tribunal de Coimbra, sendo a responsável por controlar todo o negócio, que envolvia os filhos, as noras e o genro — ao todo, eram 20 pessoas. A sexagenária angariava os correios de droga, marcava os encontros, pagava aos fornecedores, recebia as “encomendas” e chegou mesmo a vender diretamente aos consumidores à porta de sua casa.

O acórdão, a que o JN teve acesso, indica que a rede familiar estava hierarquizada e bem estruturada, conseguindo lucrar milhares de euros por mês. O modus operandi do clã passava por contratar os “correios de drogas”, que recolhiam heroína e cocaína em Lisboa e no Porto, dividindo entre os 20 elementos do grupo. Depois, os estupefacientes eram vendidos em Coimbra, principalmente na baixa da cidade.

O Tribunal de Coimbra condenou os 20 arguidos, oito dos quais em mais de dez anos de prisão, incluindo a sexagenária, que teve a sentença mais pesada. Os filhos também foram condenados a penas entre os nove anos e os 13 anos.

Vários membros da rede decidiram recorrer da decisão judicial, alegando ser vítimas de um “verdadeiro massacre” que deu origem a “condenações a penas únicas a que corresponderam penais verdadeiramente estratosféricos”. No entanto, as penas mantiveram-se inalteradas pelo Supremo de Tribunal de Justiça.

A sexagenária já havia sido condenada, em 2002, a quatro anos e meio de prisão pelos crimes de tráfico de droga e detenção de arma proibida. Em 2011, esteve novamente na prisão, desta feita por nove meses, por simulação de crime.