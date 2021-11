Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedri, jovem jogador do Barcelona e da seleção espanhola, venceu o famigerado prémio Golden Boy, que é entregue pelo jornal italiano Tuttosport e elege o melhor futebolista europeu Sub-21. Com apenas 18 anos, a escolha de Pedri acabou por não surpreender, visto já ser apontado há muito tempo como o grande favorito ao galardão. Fora dos rumores e saltando para dentro do relvado, o espanhol fez uma época de grande qualidade ao serviço do seu clube e da seleção (ou seleções, a principal, a de Sub-21 e a olímpica), sendo peça fundamental em ambos, independentemente dos resultados alcançados. Há quem o compare inevitavelmente a Iniesta pelas suas características, quer em condução de bola, quer no passe.

No Euro-2020, em que a Espanha caiu nas meias-finais (grandes penalidades) frente à campeã Itália, Pedri foi eleito de forma natural o melhor jovem (e entrou no melhor onze), dinamizando quase sempre o jogo espanhol a partir da posição de interior esquerdo. No mesmo sentido, foi provavelmente, voltando a referir a sua tenra idade, o jogador em destaque de um Barcelona que na época passada ficou àquem das expetativas e esta época está em profunda crise.

Na última temporada, que conta para a atribuição do prémio Golden Boy, Pedri realizou um número deveras grande de jogos: 72. Foram 52 ao serviço do Barcelona e depois vários pelas seleções espanholas, da principal aos Sub-21, passando pela prestação nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, a seleção espanhola perdeu apenas na final com o Brasil, após prolongamento (2-1). Nos quartos e meias finais, a Espanha também disputou tempos extra, contra a Costa do Marfim (5-2) e o Japão (1-0).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Isto para dizer que Pedri fez muitos, muitos minutos (mais de 5.000) durante a temporada 2020/2021, o que poderá justificar as lesões que o jovem, que faz 19 anos no próximo dia 25 de novembro, tem sofrido. Sucessor de Erling Haaland, Golden Boy de 2020, o médio do Barcelona fez apenas quatro jogos esta temporada, somando 310 minutos. Sem jogar desde 29 de setembro (derrota por 3-0 na Luz frente ao Benfica), os jornais espanhóis dão conta de que o jogador só deverá voltar aos relvados em 2022, após várias recaídas a nível de limitações musculares.

O atleta renovou recentemente pelo Barcelona até 2026, ficando com uma cláusula de mil milhões de euros, mas está ainda por fazer recordar a época passada. Com dificuldades financeiras e desportivas, os blaugrana depositam as esperanças em Pedri, que limpou totalmente o prémio que lhe foi esta segunda-feira atribuído. Segundo o Tuttosport, nunca a diferença de votos e pontos foi tão grande entre primeiro e segundo classificado: Pedri teve 318 pontos e Jude Bellingham, segundo classificado, teve 119.

GOLDEN CHICO ???????? ???? Pedri González ???????? foi eleito o #GoldenBoy 2021 pelo @tuttosport

???? O médio de 18 anos foi contratado pelo Barça ao Las Palmas, em 2019, por 20M€

???? Statscards: os números de Pedri na #LaLiga 20/21 e no #Euro2020 pic.twitter.com/lXTM0lJ8Zl — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) November 22, 2021

O jogador tem sido alvo de rasgados elogios, não só da parte de quem trabalha habitualmente com ele, mas também de outros especialistas ou comentadores. Luis Enrique, selecionador espanhol que fez de Pedri um titular indiscutível da Roja, não poupou nas palavras após a eliminação frente à Itália no Euro 2020, fazendo uma espécie de balanço da participação do jogador e continuando a tal comparação com um histórico da seleção e do Barcelona: “Alguém reparou no Euro que um menino de 18 anos que se chama Pedri fez? Nem Don Andrés Iniesta fez o que Pedri fez. O que Pedri fez neste Europeu, com 18 anos, nunca ninguém tinha feito em Europeus, Mundiais ou Jogos Olímpicos”.

Gary Lineker, comentador e antigo goleador da seleção inglesa, também falou sobre o jogador no verão, utilizando as redes sociais para dizer que Pedri será uma “superestrela” e que é um “grande futebolista”.

Pedri is soooo good. Absolute superstar in the making. Gorgeous footballer. — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) July 6, 2021

Aos 18 anos, Pedri é o segundo jogador do Barcelona a vencer o Golden Boy, depois de Leo Messi em 2005 e é ainda o terceiro espanhol a receber o galardão depois de Fàbregas em 2006 e Isco, em 2012. O prémio será entregue em Turim no dia 13 de dezembro, um dia antes de o Barcelona disputar com o Boca Juniors um jogado de homenagem a Diego Maradona, na Arábia Saudita.