Há um novo festival em Lisboa que terá concertos de, entre outros, Arctic Monkeys, Kraftwerk e The Chemical Brothers. Chama-se “Kolorama” e acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de setembro do próximo ano, no Parque da Bela Vista.

O primeiro naipe de nomes confirmados para o cartaz inclui ainda Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums. Promete-se, no entanto, que serão anunciados “muito mais” nomes.

Na conta oficial do grupo no Instagram, os Arctic Monkeys já anunciaram também a atuação em Lisboa. Detalharam, inclusivamente, que o próximo concerto em solo nacional acontecerá no segundo dia do evento (2 de setembro).

Apresentado como um festival de “música, arte e sustentabilidade”, o Kolorama é mais um festival que terá a sua primeira edição em Lisboa e em Portugal no próximo ano. Outro, já agendado para abril, é o Sónar.

A organização do festival detalha ainda que o Kolorama vai acolher o único concerto dos Arctic Monkeys em solo nacional no próximo ano.

Já com quase uma dezena de atuações em Portugal — a última foi em 2018 no festival NOS Alive, a primeira em 2006 no Paradise Garage —, o grupo de Alex Turner deverá editar um disco novo no próximo ano. O sucessor de Tranquility Base Hotel & Casino (2018) está “praticamente” terminado, sugeriu recentemente o baterista da banda, Matt Helders. O músico expressou ainda nessa entrevista recente à BBC o desejo de editar um novo disco de modo a que a banda pudesse”entrar em digressão no verão” de 2022.