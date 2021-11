Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dois trabalhadores morreram e pelo menos outros 16 ficaram feridos na sequência de uma série de explosões numa fábrica de munições nos arredores de Belgrado, capital da Sérvia, como avançou a AFP. O barulho das explosões ouviu-se na cidade e as autoridades continuam à procura de mais vítimas.

A primeira explosão ocorreu cerca das duas tarde, hora local (13h00 de Lisboa). De acordo com a RTS, o canal estatal sérvio, estariam 100 pessoas na fábrica quando ocorreu a primeira explosão. Vários polícias e bombeiros estão no local e fecharam as ruas em redor do local.

Três pessoas terão sido encaminhadas para os cuidados intensivos devido a queimaduras graves, avançou a RT. Segundo o Ministério do Interior, os meios de socorro foram enviados “imediatamente” para o local.

No Twitter, foram partilhadas várias publicações que mostram o momento da primeira explosão e as que aconteceram após.

Ogromna eksplozija u Bubanj Potoku, pre par minuta! pic.twitter.com/nNzS6KGrfm — Dr Rock (@doktorzarock) November 23, 2021

Eksplozija na Bubanj Potoku pic.twitter.com/w7BUzXPb8z — Testosteron (@Dzikac) November 23, 2021

U Leštanima eksplozija i još uvek se čuju eksplozije. ???? Dragica Mesaric pic.twitter.com/968N9RjK8z — Savski nasip (@savski_nasip) November 23, 2021

Šta je ovo?? Bukvalno nas je istreslo od detonacije pic.twitter.com/fexRJpDwNg — Edin Škorić (@EdinSkoric) November 23, 2021

Em 2008, esta fábrica também já tinha registado uma explosão que causou três feridos.