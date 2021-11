Boletim DGS. Novos casos superam os 2.500 e atingem os máximos de agosto. Internamentos sobem pelo 17.º dia consecutivo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na última semana, excluindo o relatório desta segunda-feira (quando os novos casos não ultrapassaram os 1.500), Portugal entrou no campo dos dois mil novos casos diários. São mais 7.498 as pessoas com infeção ativa em Portugal esta terça-feira, quando comparado com os dados de há uma semana.