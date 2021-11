Um acidente com um autocarro de turistas da Macedónia do Norte fez esta noite pelo menos 46 mortos na Bulgária. Entre os 46 mortos estão 12 crianças que voltavam a casa depois de uma viagem à Turquia.

O acidente deu-se na autoestrada Struma, a cerca de 45 quilómetros de Sofia, cerca das duas da manhã.

At least 45 people, including 12 children, died as a bus carrying mostly North Macedonian tourists crashed in flames on a highway in western Bulgaria, officials said https://t.co/g4od7my1Ce pic.twitter.com/sgXF73fCvQ

— Reuters (@Reuters) November 23, 2021