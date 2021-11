Existem tantas coisas que nos escapam na vida sem darmos conta. Os momentos escorrem-nos, como água veloz pelos dedos e, por vezes, só um ou vários dias mais tarde, — num daqueles momentos em que o silêncio é tão alto, que não há como não escutar a vida —, vemos tudo pela primeira vez.

O ruído é inimigo da presença e dificulta-nos a capacidade de apreciar o momento tal como ele é. Imagine, por exemplo, o ruído irritante de um eletrodoméstico que está a funcionar durante uma pausa para descansar ou enquanto o seu filho tenta adormecer na sala. Consegue identificar este cenário, certo? Quem nunca?

Falemos então de sua casa e dos ruídos que o acompanham lá dentro, especialmente, da máquina de lavar roupa a funcionar: o som da água a encher a máquina, o som das voltas e reviravoltas dentro da estrutura que nos parece sempre infinita, o som da roupa a bater nas extremidades do eletrodoméstico, o som, o som, som, sempre o som. E nós que, nessa situação, não nos conseguimos concentrar em mais nada.

Ora, com uma máquina silenciosa — sim, elas existem —, há todo um novo mundo por descobrir, onde se poderá focar nas suas tarefas diárias sem zumbidos desnecessários ou simplesmente apreciar momentos mais íntimos e pessoais de uma forma mais intensa. Imagine-se a escutar um dos seus temas favoritos sem interferências, a ler um livro junto à lareira, enquanto o único som que escuta é apenas o crepitar da lenha. Tudo isto, sem ter de fechar portas para isolar o som da máquina que parece estender-se a todas as divisões.

Para nos concentrarmos no que realmente importa, a Whirlpool desenvolveu a gama de máquinas de lavar roupa Supreme Silence, uma máquina de lavar roupa mais silenciosa* do que, provavelmente, está habituado. Ao estar equipada com um motor sem escovas, minimiza a vibração e assegura um trabalhar silencioso; os painéis laterais da máquina foram concebidos de forma a minimizar o balançar vertical e horizontal da máquina, absorvendo dessa forma a vibração, e até a gaveta de detergente Push-to-open abre-se com um deslizar silencioso apenas com o toque do seu dedo.

Acredite quando lhe dizemos que, além de disponibilizar um conjunto completo de funções a vapor que garantem higiene, frescura e paz de espírito, esta máquina permite poupança em eletricidade, água e detergente. Os programas de lavagem da gama Supreme Silence foram concebidos para tornar o seu dia mais fácil, basta escolher o programa consoante as suas necessidades e terá sempre roupa acabada de lavar. Além disso, a tecnologia FreshCare+ vai cuidar das suas roupas ao manter 100% da sua frescura até estar pronto para as tirar da máquina. Tem ainda a seu dispor programas que ajudam a ajustar a duração do tempo de lavagem à carga de roupa que coloca lá dentro. Parece magia, mas não é: é a tecnologia 6º sentido da Whirlpool.

Com um motor especial e uma estrutura robusta, a Whirlpool desenvolveu esta super-máquina com apenas 65 dBA de ruído máximo na fase de centrifugação — ou seja, nem dará por ela. Quer conhecer mais algumas características técnicas? A energia, água e detergente utilizados por estas máquinas são automaticamente otimizados em cada ciclo, fruto de uma tecnologia superior para uma poupança de recursos intuitiva. É importante saber que, ao optar pela linha Supreme Silence, composta por mais de 87% de componentes que podem ser recicladas após o uso, está a proteger o ambiente sem esforço extra.

Silêncio, eficiência e sustentabilidade, tudo isto, aliado a um design inovador. Este Natal, ofereça silêncio em casa a quem mais precisa dele e cuide de quem mais gosta com as novas máquinas Supreme Silence da Whirlpool.