O Centro Americano para o Controlo de Doenças (CDC) e o departamento de Estado emitiram esta segunda-feira um apelo contra viagens para a Alemanha e a Dinamarca, devido ao número crescente de casos de Covid-19 registado por ambos os países.

Como avança a agência Reuters, o CDC elevou estes dois países para o “nível quatro: risco muito elevado”, alertando os norte-americanos para evitarem viajar para estes destinos.

Atualmente, constam 75 países na lista de nível quatro do CDC, incluindo estados europeus, como a Áustria, o Reino Unido e Bélgica.

O número de casos de Covid-19 na Alemanha tem notado um rápido crescimento, especialmente entre a população idosa, cujas vacinas foram administradas já no início do ano.

No início de novembro, a OMS apontou que países europeus devem trabalhar mais arduamente para prevenir a propagação do vírus, uma vez que, devido à sua quinta vaga, o número de casos tem registado um aumento acelerado.

A Alemanha já adotou medidas restritivas à vida pública em áreas onde os contágios estão particularmente elevados e os hospitais sobrelotados.

No seguimento do caso austríaco — primeiro país europeu a regressar a um confinamento total — o ministro da saúde alemão avisou na sexta-feira que o país deverá seguir o exemplo do vizinho.