O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta terça-feira o aviso de precipitação para o nível laranja para o grupo Oriental dos Açores, mantendo-se os restantes grupos com aviso amarelo pelo mesmo motivo.

Segundo o comunicado do IPMA, a depressão com um sistema frontal associado que tem condicionado o estado do tempo nos últimos dias, nos Açores, “continuará a afetar o arquipélago, prevendo-se que possam ocorrer nas próximas horas valores acumulados de precipitação entre 20 a 40 l/m2 em uma hora em algumas zonas do grupo Oriental”, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria.

O IPMA resolveu, assim, elevar o aviso de precipitação para nível laranja para o grupo Oriental, mantendo-se os restantes grupos, Central (Terceira, Faial, São Jorge, Pico e Graciosa) e Ocidental (Flores e Corvo), com aviso de precipitação amarelo.

Assim, vai sentir-se no grupo Ocidental precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada, até às 12h00 (13h00 em Lisboa) de quarta-feira, bem como no grupo Central, enquanto no grupo Oriental o aviso laranja vigora até às 21h00 e o amarelo até às 12h00 de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.