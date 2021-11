O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, disse esta terça-feira que espera um FC Porto “forte” e “motivado”, no jogo de quarta-feira, em Anfield, referente à quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de futebol.

Jurgen Klopp recordou que “se o FC Porto vencer terá depois uma final com o Atlético de Madrid na última jornada”, na luta pela qualificação para os oitavos de final, e admitiu algum azar dos dragões na derrota em casa por 5-1.

O treinador do Liverpool, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo, admitiu que ainda vai tomar decisões quanto à equipa a apresentar quarta-feira frente aos dragões, mas recordou que o objetivo “passa sempre por vencer”.

O Liverpool lidera destacado o Grupo B só com vitórias, com sete pontos de vantagem, quando faltam disputar seis, pelo que Jurgen Klopp, já com a qualificação garantida, admite promover alterações na equipa, “respeitando sempre a integridade da competição”.

“Temos de pensar na nossa situação e nos nossos jogadores. Ainda tenho de tomar decisões”, admitiu o treinador, que espera um FC Porto de “alto nível”, “forte” e “motivado”.

Klopp justifica a motivação do FC Porto não só com a possibilidade de manter em aberto o apuramento, mas também com as contas a ajustar com o Liverpool pela pesada derrota em casa (5-1), em setembro, para a segunda jornada do grupo.

“Vencemos o primeiro jogo de uma forma que, estou certo, não os deixou muito contentes e, depois, se o FC Porto vencer terá uma final com o Atlético de Madrid na última jornada [caso os espanhóis pontuem com o AC Milan]”, explicou.

O treinador admitiu não entender a diferença no histórico de jogos entre ambos os clubes, com o saldo manifestamente favorável ao Liverpool, mas reconheceu que no último jogo “o FC Porto teve azar”.

“Nós marcamos nos piores momentos deles, com algumas lesões pelo meio, e nos nossos melhores momentos do jogo tudo correu bem”, explicou Jurgen Klopp, admitindo estar preparado para “uma equipa fortíssima que tem tudo a ganhar neste jogo”.

Com duas jornadas por realizar, o Liverpool lidera o Grupo B, com 12 pontos, seguido do FC Porto (cinco), Atlético de Madrid (quarto) e AC Milan (um).