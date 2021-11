Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com o fim do estado de emergência veio, também, o fim da proibição de saída de médicos do setor público. Desde 1 de maio saíram das fileiras públicas na área médica 404 profissionais. Os dados são avançados pela CNN Portugal, que utiliza informação da Administração Central do Sistema de Saúde.

Em média, nos seis meses entre maio e outubro saíram diariamente dois médicos por dia do SNS. Maio foi o mês com maior número de saídas (104), seguindo-se julho (78), setembro (77), agosto (55), junho (48) e em outubro a contabilização fechou nos 42 médicos.

Mês Saídas Maio 104 Junho 48 Julho 78 Agosto 55 Setembro 77 Outubro 42

A saída de médicos não é um dado novo. Em outubro, foi noticiado que o SNS segurava menos de metade dos novos médicos. Nos últimos seis anos o número de médicos inscritos na Ordem aumentou em 8.824, nesses mesmos anos o aumento no SNS foi de apenas 4.231, menos de metade. Entre 2019 e 2020 registou-se uma diferença ainda maior, com 1776 novos médicos, mas apenas 521 a ingressarem no Serviço Nacional de Saúde.

O Observador noticiou, também, que em várias especialidades se parte dos especialistas que estão no privado aceitassem exercer nos hospitais públicos, algumas das falhas de recursos humanos ficariam resolvidas. Os exemplos? Quase 60% dos radiologistas inscritos na Ordem dos Médicos estão a exercer no privado. Mais de metade dos ginecologistas/obstetras e dos dermatovenereologistas também. Por outro lado, também um terço dos médicos de família que exercem no privado resolviam a carência do público.