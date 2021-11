Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A catadupa de casos que envolveu o antigo presidente da FIFA, Joseph Blatter, e que chegou depois também à liderança da UEFA que pertencia a Michel Platini, teve o condão de mudar uma série de regras em relação ao órgão que tutela o futebol mundial com o intuito de evitar a todo o custo que existissem condições para situações enquadradas com práticas a evitar. Esse era, aliás, o fundamento que se abriu no órgão: acabar de vez com todos os capítulos que envolvessem histórias menos lícitas para regenerar uma imagem desgastada pelo ex-líder suíço. No entanto, e numa situação que em nada fazia prever isso, apareceu mais um caso.

De acordo com o As, o Comité de Ética da FIFA decidiu esta terça-feira abrir um processo e investigar não só o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, como o Comité Executivo do órgão e outros membros que podem estar implicados naquilo que ficou conhecido como o Aesol Gate, em que a justiça brasileira condenou a FIFA por delito de violação de patente a propósito do sistema de spray que passou a ser utilizado pelos árbitros para marcar zonas de faltas e posicionamentos de barreiras ainda antes do Mundial de 2014 e que foi criado pelo argentino Pablo Silva e pelo brasileiro Haine Allemagne, como explica o jornal.

O processo foi longo, durou quase sete anos mas terminou com a vitória dos criadores do spray, o que dessa forma “obriga” o Comité de Ética da FIFA a abrir um processo, algo que não podia acontecer até que existisse uma decisão que fosse contra o órgão que tutela o futebol mundial, como foi o caso.

O As aponta ainda os oito pontos que estarão em causa neste caso que vai agora ser avaliado pelo Comité de Ética, entre os quais estão o facto de ter comprado a patente mundial por 500.000 dólares (cerca de 443.000 euros na conversão atual) sabendo que iria vender de seguida por um montante muito superior; uma alegada adulteração e manipulação das “regras de jogo” para influenciar decisões e obter benefícios judiciais; má fé; uso indevido no Campeonato do Mundo de 2018, que se realizou na Rússia, apesar de estar proibido, permissão para quase todas as federações usarem o spray ou até mesmo violação da declaração universal dos Direitos Humanos da ONU, no que diz respeito à propriedade individual.