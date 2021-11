Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um manuscrito de Albert Einstein vai ser leiloado em Paris esta terça-feira. Estima-se que o valor do documento se situe entre os 2,1 milhões de euros e os 3,1 milhões.

São 54 páginas escritas pelo Nobel da Física, onde este preparou a sua pesquisa em torno da famosa Teoria da Relatividade. De acordo com a leiloeira responsável, a Christie’s, citada pela France 24, “este é sem dúvida o manuscrito mais importante de Einstein a aparecer num leilão”.

Sendo um dos dois manuscritos que documentam a génese da Teoria da Relatividade, fornece um novo olhar sob o trabalho de Einstein e uma análise da mente de um dos melhores cientistas do século XX”, afirmou a leiloeira, segundo o Washington Post

Os louros dos avanços realizados no documento não vão todos, contudo, para o famoso físico.

Michele Besso, colega do Nobel da Física, ajudou na redação dos papéis escritos entre 1913 e 1914 em Zurique, na Suíça, e foi o grande responsável pela preservação dos mesmos. No manuscrito, 26 páginas foram elaboradas por Einstein e 25 por Besso, tendo as restantes três sido escritas por ambos os físicos. Na altura, os cientistas pretendiam testar a sua teoria observando a órbita do planeta Mercúrio.

Nascido em 1879, Albert Einstein morreu em 1955, com 76 anos, tendo realizado grandes avanços na Mecânica Quântica. Ganhou o Prémio Nobel da Física em 1921.