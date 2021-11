O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta terça-feira em Cascais um cidadão estrangeiro condenado por homicídio no país de origem e com mandado de detenção da Interpol para extradição, anunciou esta polícia em comunicado.

O cidadão, de 45 anos, foi condenado por homicídio e consequente pena de 12 anos de prisão.

“Durante as investigações levadas a cabo pelo SEF foi possível perceber que este cidadão estrangeiro é, ainda, suspeito do crime de violência doméstica num processo a decorrer em Portugal. Foi detido e será presente a autoridade judicial para aplicação das medidas de coação”, lê-se no comunicado do SEF.