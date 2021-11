Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Brian Laundrie, namorado de Gabrielle (“Gabby”) Petito, morreu devido a suicídio, avança a CNN. Segundo o advogado da família, Steven Bertolino, os pais de Laundrie foram informados que o jovem de 23 anos terá morrido após disparar um tiro na cabeça.

Não se sabe como é que o namorado de Gabby Petito adquiriu uma arma e se tal aconteceu antes ou depois de a sua noiva ter desaparecido. Os restos mortais de Laundrie foram encontrados no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, no estado norte-americano da Flórida, em outubro.

Brian Laundrie continua a ser o principal suspeito da morte de Gabby Petito. Desde junho que o casal fazia uma viagem de caravana por vários estados norte-americanos, até o jovem voltar à casa dos pais sozinho, em setembro, recusando-se a divulgar onde estava a namorada, que estava desaparecida há mais de uma semana. Dias depois, Brian Laundrie disse que ia fazer uma caminhada e nunca mais voltou.

A 12 de outubro, as autoridades norte-americanas confirmaram que Gabby Petito, que tinha 22 anos, foi morta por estrangulamento. O caso do desaparecimento e, posteriormente, assassinato de Gabby Petito ganhou fama devido ao casal ser bastante ativo nas redes sociais. Em setembro, a polícia ainda falou com Brian Laundrie. Contudo, após o desaparecimento duas semanas depois, só voltou a saber do seu paradeiro quando encontrou os restos mortais do jovem.