O julgamento no chamado caso Selminho prossegue esta quarta-feira com os depoimentos de José Duarte, atual diretor municipal do urbanismo, e José Correia de Matos, antigo diretor municipal dos serviços jurídicos, ainda do lado da acusação. Apenas uma testemunha de defesa deverá prestar depoimento nesta sessão: Gonçalo Gonçalves, antigo vereador do urbanismo, uma vez que Pedro Baganha, atual vereador do urbanismo, e Paulo Morais, vice-presidente da autarquia entre 2002 a 2005, prescindiram de estar presentes.

Confrontado com as questões do procurador do Ministério Público, Luís Carvalho José Duarte, diretor municipal do urbanismo do Porto desde 2010, recordou alguns estudos técnicos que solicitou no âmbito do pedido de edificabilidade por parte da imobiliária Selminho na escarpa da Arrábida, em 2010. “Não seria legal que a câmara se comprometesse a fazer uma alteração necessária fazer ao PDM (Plano Diretor Municipal) para garantir edificabilidade, essa é competência da assembleia municipal. Pode comprometer-se em analisar e estudar no âmbito dos trabalhos da revisão do PDM, isso sim.”

Já sobre o acordo final celebrado em 2014 entre a autarquia e a Selminho, que previa o reconhecimento da edificabilidade do terreno em causa, através da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) em curso, ou se isso não fosse possível, indemnizar a Selminho num valor a ser definido em tribunal arbitral, caso houvesse lugar ao pagamento de alguma indemnização, o engenheiro civil diz que não deu “aval nenhum”. “Não conheço acordo nenhum, o que está lá é do meu desconhecimento completo. Jamais diríamos que sem estudo se alteraria o PDM, diferente é comprometermo-nos em fazer os estudos necessários em sede de revisão do PDM.”

José Duarte esclarece ainda que a sua colaboração no acordo foi traduzir a “total abertura e disponibilidade” para “estudar o assunto” da edificabilidade naquela escarpa na revisão do PDM. “Foi uma coisa eventual em sede de processo de revisão do PDM, tudo pode acontecer”, sublinha. Questionado sobre a intervenção de Rui Moreira no processo, o seu conhecimento sobre estes pareceres técnicos ou a sua influência nas decisões, o atual diretor municipal do urbanismo negou todos os cenários.“[Rui Moreira] Nunca falou comigo sobre qualquer assunto relacionado com isto”, garantiu.

Na semana passada foram ouvidas 16 das 20 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, que em dezembro do ano passado acusou Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, do crime de prevaricação. O autarca arrisca, ainda, a perda de mandato por, alegadamente, ter favorecido a imobiliária da sua família, da qual era sócio, durante o seu primeiro mandato, em 2013, em detrimento da autarquia. Na base do processo está o negócio de terrenos na escarpa da Arrábida, cujo conflito judicial opunha há vários anos a câmara à imobiliária Selminho.

No Tribunal Criminal São João Novo, no Porto, ouviram-se sobretudo antigos elementos da autarquia — o ex-chefe de gabinete de Moreira, ex-diretores dos serviços jurídicos, o advogado que representou a autarquia no diferendo com a empresa. Testemunhas que explicaram como ficaram a saber da relação familiar que Rui Moreira tinha com a Selminho, falaram da procuração forense assinada pelo próprio e detalharam o acordo final, assinado em julho de 2014, entre a câmara e a imobiliária.