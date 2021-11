A Comissão Europeia apelou aos Estados-membro para administrarem uma dose de reforço a toda a população elegível a partir dos 18 anos. Numa mensagem publicada no Twitter, a presidente Ursula von der Leyen defendeu que “as doses de reforço devem estar disponíveis para todos os adultos, com prioridade para pessoas com mais de 40 anos e pessoas vulneráveis”.

New @ECDC_EU risk assessment is clear: we must step up vaccination to control the pandemic.⁰

We want to convince people to get vaccinated.⁰

Boosters should be available for adults, with priority for people over 40 and vulnerable people.⁰

And let's keep distance and masks!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2021